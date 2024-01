FORZA ITALIA SALERNO. NELL’ESECUTIVO PROVINCIALE DI CELANO ANCHE RUBERTO E MELCHIONDA

Nel nuovo esecutivo provinciale di Forza Italia, che sarà guidato dal neo Coordinatore Provinciale Roberto Celano, ci sarà spazio anche per l’ex Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberto e per il già sindaco di Eboli Martino Melchionda. Il quadro del nuovo esecutivo provinciale, infatti, è stato completato nella giornata di ieri, al termine dell’assemblea congressuale che ha indicato, per acclamazione, Celano come nuovo Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri.

Giuseppe Ruberto sarà il responsabile dei dipartimenti di Forza Italia Salerno, mentre per Martino Melchionda c’è il ruolo di responsabile della formazione. A completare l’esecutivo provinciale Francesco Pastore (Responsabile delle adesioni), Fulvio Mormile (Organizzazione), Francesco Della Rocca (Stampa e Propaganda), Francesco Marrazzo (Enti Locali),