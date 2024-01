ROSSELLA SESSA (FI): “CONGRESSI IN CAMPANIA, LA GRANDE CAPACITA’ DI SINTESI DI FULVIO MARTUSCIELLO “

“Mi impegnerò, anche nelle vesti di componente del coordinamento provinciale, a mettere al servizio del territorio ” continua Rossella Sessa “e del partito la mia competenza, la mia professionalità e il mio entusiasmo. Con tutti e sotto la guida di Roberto Celano, Pasquale Aliberti e Francesco Pastore riusciremo a raggiungere grandi risultati per il nostro territorio e per la nostra Regione. Con entusiasmo ed orgoglio sarò presente, in qualità di delegata, al Congresso nazionale,.23 e 24 febbraio.”