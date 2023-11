FORZA ITALIA TRA CONGRESSO E PROVINCIALI: RIUNIONE A SALERNO CON MARTUSCIELLO

E’ stato il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello a volere la riunione che, oggi, a partire dalle 18:00, vedrà gli stati generali del partito degli azzurri riunirsi a Salerno per un confronto su due argomenti di strettissima attualità: la composizione della lista per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre e l’organizzazione del congresso provinciale di Forza Italia, in programma al massimo entro il mese di gennaio 2024. Per le Provinciali ci sono i 7 nomi da fornire agli alleati di Lega e Noi Moderati, per la lista unica che i tre partiti si apprestano a depositare, il prossimo 29 Novembre, negli uffici di Palazzo Sant’Agostino. Per il congresso il tentativo, come è facile intuire, è quello di arrivare con una proposta unitaria, un nome o una soluzione politica che possa tenere tutti insieme, verso l’appuntamento con le prossime europee del Giugno 2024.

