SALERNO. LUNEDI’ IL SINDACO NAPOLI NOMINERA’ DUE NUOVI ASSESSORI COMUNALI

Quello che non era, mai prima di oggi, accaduto a Salerno, all’interno dell’amministrazione comunale, sta per succedere: senza che vi siano necessità di carattere personale, il Sindaco Vincenzo Napoli procederà ad un rimpasto di giunta – circostanza che fino ad oggi non si era mai registrata – per dare rilancio all’azione politica. Saranno due i nuovi assessori nominati all’interno dell’esecutivo cittadino, con un mini cambiamento anche in seno al Consiglio Comunale. Il tutto alla vigilia dell’appuntamento con le prossime elezioni provinciali dove il Partito Democratico di Salerno punterà tutto sul nome dell’attuale Consigliere Comunale dei Progressisti Antonio Fiore, per farne un nuovo caso politico, con il maggior numero di consensi ottenuti nella lista del Pd per Palazzo Sant’Agostino. E’ molto probabile che la mini rivoluzione interesserà anche le deleghe per alcuni consiglieri comunali di maggioranza, da blindare proprio in vista dell’appuntamento con le prossime elezioni provinciali di dicembre.

