FORZA ITALIA, TUTTI CONCENTRATI SUL CONGRESSO NAZIONALE PER L’ELEZIONE DEI 4 VICE COORDINATORI NAZIONALI

Il Sud vuole essere protagonista nel Congresso Nazionale di Forza Italia in programma per il 22 ed il 23 Febbraio a Roma: le Regioni del meridione d’Italia, che coincidono, per buona parte, con il Collegio del Sud Italia per le Europee, stanno provando a trovare un’intesa per garantire che un uomo o una donna espressione del vasto territorio, possa ottenere l’elezione a Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia. Ci sta lavorando, con grande impegno, Forza Italia Campania che, per ragioni di opportunità politica ed elettorale, è pronta a lasciare campo libero alla Calabria che con il Senatore Occhiuto potrebbe mettere d’accordo la maggior parte dei delegati provenienti dalle Regioni del Sud Italia, isole escluse. E’ un tentativo al quale sta lavorando il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, reduce dalla lunga stagione dei congressi provinciali in Campania.

