SARNO, COMUNALI 2024. SI APRE LA SETTIMANA DECISIVA PER LE ALLEANZE DI COCCA E SQUILLANTE

E’ il momento di scegliere, per tutti. Non solo per quanti hanno, da tempo, annunciato il proprio sostegno alla carica di Sindaco per Cocca o per Squillante. La prossima settimana, infatti, stando alle voci che circolano con insistenza nel Comune di Sarno, sarà decisiva per le ultime – per alcuni aspetti decisiva – alleanze che i partiti annunceranno per l’uno o l’altro degli aspiranti primo cittadini nel comune dell’Agro.

I riflettori, ovviamente, sono puntati su Forza Italia e sul ruolo di mediazione con il territorio che, da tempo, il Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri Roberto Celano sta portando avanti sul territorio del Comune di Salerno. Alla fine – e questo potrebbe accadere proprio nella prossima settimana .- si dovrà decidere. E sarà una scelta che potrebbe essere determinante anche per altre alleanze in altri comuni della Provincia di Salerno, chiamati al voto nella prossima primavera.