FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “SINDACI SONO IN TRINCEA, FACCIAMO RETE PER AIUTARLI”

Francesco Morra, Presidente Regionale dell’Anci Campania, Sindaco di Pellezzano, alla vigilia del voto per le Comunali, che vede coinvolti numerosi comuni della Regione, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, lancia una serie di messaggi a tutto il mondo della politica e delle istituzioni.

Non sono pochi i Comuni in cui si va al voto anticipato per scioglimenti anticipati, spesso perché i partiti staccano la spina agli amministratori togliendo loro la maggioranza. Non servirebbe più stabilità per incidere davvero?

La stabilità è un valore. Tocca ai partiti, ma anche ai movimenti civici, lavorare per garantire continuità amministrativa. Le comunità possono vivere anche con l’ordinaria amministrazione, ma cambiano davvero solo attraverso grandi scelte che richiedono programmazione, visione e anni di lavoro. Senza stabilità tutto questo diventa molto più difficile, quando si scioglie in anticipo un amministrazione si buttano anni di lavoro

Se dovesse mandare un messaggio a chi si appresta a indossare la fascia tricolore, cosa direbbe?

Innanzitutto direi grazie, perché oggi scegliere di impegnarsi per la propria comunità è un gesto di grande valore. E poi direi di conservare sempre l’entusiasmo dei primi giorni, anche quando arriveranno momenti più difficili. Fare il sindaco resta il ruolo più bello per chi fa politica, perché si vive ogni giorno a contatto con le persone e con i loro bisogni veri. A tutti direi: coinvolgiamo i giovani, ascoltiamoli.

Lei da presidente Anci conosce già i problemi che i sindaci si apprestano ad affrontare. Quali sono i principali nodi per un primo cittadino campano e cosa possono fare Città Metropolitana, Regione e Governo per assisterli?

Le difficoltà sono tante e differenti: ci sono i problemi delle grandi città, quelli delle aree interne e quelli dei piccoli Comuni, spesso bisogna fare i conti con minori risorse da parte dello Stato. Però per tutti vale un principio: serve metodo e serve gioco di squadra. In Campania possiamo contare su interlocutori importanti, dal presidente Fico a Gaetano Manfredi che guida l’Anci nazionale. Questo sistema deve funzionare a prescindere dai colori politici. Collaborare, a livello locale e con il Governo, non significa rinunciare alle proprie idee o ai propri percorsi, ma mettere al centro le comunità

tratto da IL MATTINO