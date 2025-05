FRANCO MARI (AVS): “BANCHETTI PER I REFERENDUM IN TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO”

“A tre settimane dal voto per i referendum su lavoro e cittadinanza si intensificano le iniziative di quelli che sostengono 5 SÌ e anche nei Comuni della nostra provincia si moltiplicano i banchetti informativi. I cittadini chiedono di essere informati, di conoscere il merito dei referendum e i motivi per cui andare a votare.”

E’ quanto dichiara il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Alleanza Verdi e Sinistra nel fine settimana ha organizzato centinaia di iniziative in tutta Italia e la provincia di Salerno non è stata da meno. Da Nocera a Marina di Camerota, passando per il capoluogo, sono stati distribuiti migliaia di opuscoli informativi e abbiamo parlato con centinaia di persone. Ogni giorno che passa il quorum è più vicino.