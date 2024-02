FRANCO MARI (AVS): “IL MINISTRO DELL’INTERNO INTERVENGA A SALERNO DOPO DICHIARAZIONI ZENO”

“Ho presentato una mia interrogazione al Ministro degli Interni per sapere quali iniziative intenda assumere il Viminale in seguito alle affermazioni dell’imputato Domenico Zeno, raccolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta su una presunta truffa ai danni dello Stato.”

Lo annuncia il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

“Zeno,” continua Mari ” intercettato, ha detto che Salerno sarebbe stata fino a oggi una città tranquilla per volontà della criminalità organizzata in quanto luogo privilegiato per il traffico della droga e per il riciclaggio di proventi illeciti, in particolare nel mercato immobiliare e nelle attività commerciali. Uno scenario inquietante, in verità già ipotizzato da altri ma sempre smentito, che ora trova però conferma. Con me ha firmato la deputata Elisabetta Piccolotti, che porterà la vicenda all’attenzione della Commissione Antimafia.”