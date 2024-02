ANTONIO IANNONE (FDI): “ORAMAI LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA CONTRO IL GOVERNO SONO EVERSIVE”

“Il governatore della Campania ormai ha superato il segno. Le sue dichiarazioni contro il Governo Nazionale contengono parole fortemente irresponsabili e addirittura eversive. De Luca è un analfabeta cronico del linguaggio istituzionale. Per la sua lotta politica, finalizzata a coprire i suoi fallimenti, non può permettersi di istigare con versioni di comodo e tendenziose. Non si gioca con le

Istituzioni perché non siamo in Unione Sovietica. Prenda atto della senilità della sua occupazione della Presidenza della Regione e lasci il posto per manifesta incapacità”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.