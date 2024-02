NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. SATIRO ROMPE GLI INDUGI E SI CANDIDA A SINDACO. SILENZIO PD E CENTRO DESTRA

Nell’assordante silenzio del Partito Democratico e del Centro Destra della città di Nocera Superiore, a dare un pizzico di vivacità alla campagna elettorale per le Comunali 2024, arriva l’annuncio del Consigliere Comunale di Maggioranza Raffaele Satiro per la sua candidatura alla carica di sindaco.

“La mia sarà una lista totalmente civica,” scrive Satiro in un lungo post, ” slegata dai partiti, un progetto di #continuità (perché in questi 10 anni abbiamo lavorato tanto e bene), ma anche di innovazione. La lista di #Comunita #Italia sarà composta da una squadra tutta #nuova , ora in fase di definizione, presto comunicheremo attraverso un laboratorio Politico di idee con tavoli tematici gli appuntamenti per il confronto con la cittadinanza . Stiamo iniziando da poche ore e già riscontriamo una buona partecipazione da parte del mondo femminile con adesioni attraverso una cittadinanza attiva insieme ad altri contesti sociali .”