FRATELLI D’ITALIA: DA DOMANI A ROMA SI ENTRA NEL VIVO PER LE CANDIDATURE

Con una prima riunione in programma domani mattina, a Roma, Fratelli d’Italia entra nella fase decisiva per la scelta delle candidature per le elezioni del prossimo 25 Settembre. A seguire le operazioni sarà direttamente Giorgia Meloni che, sempre se non si dovessero presentare ostacoli e problemi, già nel pomeriggio di domani, mercoledi’ 17 Agosto, potrebbe ufficializzare le scelte del partito sui territori.

C’è grande attesa in tutta la Regione Campania per le decisioni che arriveranno da Roma: dopo la fase della raccolta delle disponibilità – che sono state oltre 150 in tutta la Regione – arriva il momento delle decisioni ma anche dell’inizio della vera e propria campagna elettorale sui territori.