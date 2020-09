GENNARO ESPOSITO (FDI): “CONSORZIO FARMACIE, QUALCUNO PROVA AD INTIMIDIRE I DIPENDENTI”

I Vertici del Consorzio Farmaceutico Comunale provano a intimorire i dipendenti. E’ la accusa che muove Gennaro Esposito, Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia, Responsabile del Collegio Salerno-Irno.

“I vertici del Consorzio Farmaceutico Comunale provano ad intimorire i dipendenti e con una lettera inviata al Prefetto chiedono di conoscere i nomi di quanti aderiranno ad uno stato di agitazione, proclamato secondo le norme vigenti, con l’ausilio dei sindacati.

Si tratta di un atteggiamento da condannare per modi e forme: i diritti dei lavoratori calpestati da parte di chi, da tempo, ha trasformato il Consorzio in un grande carrozzone politico e clientelare.

Sarò attento e vigilie sulla evoluzione di questa vicenda che, strana coincidenza, esplode proprio alla vigilia della tornata elettorale. Gli Organi che rappresentano il Governo in provincia di Salerno diano un forte segnale di legalità e di rispetto delle norme, ascoltando prima i lavoratori ed i loro rappresentanti.