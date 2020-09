SCAFATI. LA DENUNCIA DI CUCURACHI: “GIUNTA AZZERATA PER FAR VOTARE IL BILANCIO. CHI DICE SI ENTRA IN GIUNTA”

“Il Sindaco di Scafati ha azzerato la giunta e quindi oggi si va in Consiglio Comunale senza assessori. Siamo allo scambio? Siamo al ricatto? Ridicole le motivazioni di rilancio dell’azione politica, inesistente ad oggi ed interessata soltanto a puerili richieste personali. La verità è questa : chi voterà oggi il bilancio sarà premiato con un posto in giunta o in una partecipata.” Lo dichiara Marco Cucurachi, leader del movimento L’Altra Scafati.

Questa è la visione politica che la maggioranza ha della Città, questo è quello che sanno fare, non altro, nel mentre la nostra Scafati sprofonda sempre di più in una crisi socio-economico-politico-culturale senza precedenti. Non criticate, però, le precedenti amministrazioni, non parlate di legalità e assumetevi la responsabilità delle vostre scelte. Togliete il disturbo….