GENNARO OLIVIERO A CAMPANIA NOTIZIE: “IL PD A CASERTA? SOTTO IL 10%.LO VOTIAMO IO E MIA MOGLIE. FORSE”

E’ una intervista destinata a far discutere, non solo a Caserta ma anche a Napoli, quella che Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania, esponente del Partito Democratico, ha rilasciato alla redazione di Campania Notizie, a poco meno di 20 giorni dall’appuntamento con il voto delle politiche del 25 Settembre.

“Boccia mi ha chiesto di votare per il Pd. Da uomo di partito non posso che dire “obbedisco”. Il mio voto e quello di mia moglie andranno sicuramente ai democratici. Sono disposto a giurarlo sui miei figli”. E’ questo uno dei passaggi fondamentali dell’intervista che, poi, passa anche ad un’analisi dei numeri del Pd in Provincia di Caserta.

“Per i candidati messi in campo dal partito e per gli errori politici sulla segreteria regionale il Pd uscirà dal voto non con le ossa rott e ma del tutto frantumate. È evidente a tutti che per colpa di Letta la partita alle politiche si gioca tra Fratelli d’Italia e 5 Stelle. Noi siamo completamente fuorigioco. Ma, sia chiaro, non perché non avessimo gli uomini e le donne in grado di competere con il centrodestra e i pentastellati, il motivo risiede nelle scelte dei nostri candidati, dettate da rapporti personali e totalmente slegate dal territorio”. Noi torniamo a bomba su Graziano. Presidente, ha toccato quota 18mila preferenze alle ultime regionali. Se non è stato eletto è perché si è trovato al centro della tempesta perfetta. “Direttore, mi dia retta – risponde Oliviero -, il 26 settembre leggerà i risultati elettorali definitivi e Graziano e i nostri altri candidati a Caserta porteranno il Pd sotto il 10%.