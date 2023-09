GENNARO SANGIULIANO: “CON IL DECRETO CAIVANO AZIONI EFFICACI PER LEGALITA’ E POVERTA'”

“La cultura è il più forte antidoto contro il degrado dei territori e la povertà educativa. L’azione messa in campo dal Governo ha una duplice forza: il pieno ripristino della legalità e della presenza dello Stato ma anche l’affermazione di una cultura diffusa che offra ai giovani opportunità di vita e modelli positivi. Musica, letteratura, teatro e cinema sono strumenti imprescindibili per il riscatto dei territori disagiati”.

Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine del Consiglio dei Ministri di oggi.

“Nelle ore immediatamente successive ai drammatici episodi di violenza nella periferia napoletana il Ministero della Cultura ha messo subito a disposizione la somma di 12 milioni di euro in tre anni per allocare nel Parco Verde di Caivano, all’interno del centro sportivo che sarà rimesso a nuovo, un centro culturale articolato in biblioteca, sala cinematografica, teatro e sale lettura”, ha aggiunto il Ministro.

Ieri il Ministero ha prontamente finanziato il progetto dell’Associazione Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli che prevede una serie di eventi musicali dal 25 al 15 ottobre prossimi.