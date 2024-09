GIOVANNI D’AVENIA (FONDAZIONE SUPER SUD): “DA CITTA’ DELLA SCIENZA UN DOCUMENTO PER UN NUOVO WELFARE”

Oggi, presso la Città della Scienza di Napoli, ha avuto luogo il secondo giorno di un evento cruciale per il Terzo Settore, dedicato alla riflessione e progettazione di un nuovo modello di sviluppo per il Mezzogiorno. Promosso dalla Fondazione Super Sud, questo incontro rappresenta un’importante opportunità per affrontare le sfide attuali e future attraverso il welfare generativo, l’innovazione digitale e la coprogettazione. Con una serie di workshop e tavoli di lavoro, si punta a stimolare la nascita di progettualità condivise e ad attivare la comunità educante.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha aperto i lavori con entusiasmo: “Siamo qui per costruire un percorso condiviso. La nostra ambizione è creare un documento che possa servire da guida per le istituzioni e le organizzazioni del Terzo Settore. Con il contributo di tutti, possiamo affrontare le sfide attuali e costruire un futuro più equo e solidale per tutti.” Il primo tavolo di lavoro ha trattato il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le sue implicazioni per il Mezzogiorno. Antonio Salvatore, Direttore del Dipartimento Salute di Anci Campani, ha sottolineato: “Il Terzo Settore è fondamentale per lo sviluppo delle comunità. L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, è un pilastro per l’innovazione sociale. Dobbiamo concentrarci non solo sulle patologie, ma sul benessere delle persone.” In un dibattito animato, Salvatore Farace, docente di economia politica all’Università di Salerno, ha affermato: “Il Terzo Settore è un motore economico che genera reddito e occupazione. È un settore in continua evoluzione che contribuisce attivamente allo sviluppo economico e sociale del Paese.”