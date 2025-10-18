GIOVANNI GUZZO (PD): “MI CANDIDO ALLA REGIONE CON IL SOSTEGNO DELLA COMUNITA'”

“Ci sono momenti nella vita in cui le esperienze, i sogni e le responsabilità si incontrano e tracciano una direzione chiara. Oggi è uno di quei momenti. Ho deciso di candidarmi alle Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025, nella lista del Partito Democratico e con la forza di una comunità che mi ha sempre sostenuto e di tanti amici vecchi e nuovi che non perdono occasione di mostrarmi il loro affetto.”

Lo annuncia il Vice Presidente della Regione Campania Giovanni Guzzo.

È un passo avanti naturale, coerente con il percorso che abbiamo costruito in questi anni insieme, nei Comuni, in Provincia, nelle Istituzioni e ovunque c’è stata data la possibilità di essere presenti in maniera attiva e propositiva.

E’ una scelta che faccio nel momento giusto, certo di essere dalla parte giusta.

In questi anni abbiamo dimostrato che la buona politica esiste: quella che ascolta, che costruisce, che non promette miracoli, ma metodo.

Ora è tempo di trasformare quell’esperienza in visione regionale, per continuare a dare voce ai territori, ai giovani, alle famiglie, alle imprese che ogni giorno scelgono di restare e di credere nella nostra terra.

La Campania ha una grande opportunità: proseguire il cammino di crescita e innovazione già avviato nelle ultime legislature sotto la guida di Vincenzo De Luca.

Ho deciso ormai da tanto tempo da che parte stare. Ed ora ne sono più che mai convinto. Con la forza di un Partito vero e la guida autorevole e illuminata di Piero De Luca, al quale lego ormai da tanto tempo il mio impegno e la mia forza propulsiva sui territori, so che è il momento giusto per fare grandi cose.

Ho avviato da tempo un percorso fatto di concretezza, coraggio e passione per una Regione che sa guardare lontano.

Perché abbiamo radici forti, una visione chiara ed il coraggio giovane di chi non ha paura di sognare.