GIUNTA FICO. SALGONO LE QUOTAZIONI DI BONAVITACOLA, IN CALO QUELLE DI CINQUE

Aumentano, nelle ultime ore, le possibilità per Fulvio Bonavitacola, già Vice Presidente della Giunta Regionale De Luca, di entrare all’interno del nuovo esecutivo Regionale, guidato dal Presidente Roberto Fico. Bonavitacola, in ogni caso, entrerebbe in quota A TESTA ALTA, riducendo, al lumicino, le chanches di Matteo Cinque di restare in Giunta come assessore al Bilancio. La situazione è di stallo ma, secondo alcune voci provenienti da Napoli, il Presidente della Regione Roberto Fico potrebbe fare trovare ai campani, sotto l’Albero di Natale, la nuova Giunta Regionale, in modo da arrivare con maggiore calma politica all’appuntamento con il primo Consiglio Regionale del 29 Dicembre.