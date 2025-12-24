CONSIGLIO REGIONALE. MENSORIO (PSI) VICE PRESIDENTE, PORCELLI (A TESTA ALTA) QUESTORE

Si va delineando, anche all’interno delle forze di maggioranza del Consiglio Regionale della Campania, la composizione dell’Ufficio di Presidenza della Regione Campania che, quasi sicuramente, sarà guidato da Massimiliano Manfredi come Presidente dell’assise Regionale. Per la lista PSI.-AVANTI è in arrivo un importante riconoscimento con la elezione di Giovanni Mensorio, già Presidente della Commissione Attività Produttive, alla carica di Vice Presidente del Consiglio Regionale. Per la lista A TESTA ALTA, invece, ci sarà il ruolo di Questore di Maggioranza con la scelta che è ricaduta sul nome di Giovanni Porcelli. E’ ancora da definire, invece, il ruolo di Segretario d’Aula che, con ogni probabilità, spetterà alla lista Casa Riformista.

