NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “1 GENNAIO IN PIAZZA CON MARIO BIONDI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Nocera Inferiore si prepara a salutare il nuovo anno con una serata speciale all’insegna della grande musica e della convivialità. giovedì 1° gennaio Vi aspettiamo in Piazza Diaz per il concerto di Mario Biondi, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano e internazionale.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore. 

Sarà l’occasione per ritrovarci in piazza, vivere insieme un evento di grande qualità artistica e iniziare il nuovo anno con musica dal vivo, emozioni e partecipazione.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

