GIUSEPPE RUBERTO (FORZA ITALIA): “NECESSARIO RITORNO A SCUOLA PER I PIU’ PICCOLI”

“Necessario il ritorno all’attività didattica in presenza per la scuola primaria e per le classi prime delle scuole secondarie di primo e secondo grado.”

Questa la proposta della mozione che il Capogruppo di Forza Italia Giuseppe Ruberto sottoporrà al Presidente e ai Consiglieri Provinciali nella prossima seduta della Conferenza dei capigruppo della Provincia di Salerno, da inviare al Presidente della Regione Campania.

“Per questo nuovo anno scolastico, il mondo della Scuola, con enormi sacrifici, grazie all’impegno dei dirigenti, dei docenti e del personale scolastico, con l’aiuto delle amministrazioni locali, ha portato avanti un importante lavoro per favorire il ritorno a scuola in sicurezza.

Con il sostegno dei Consigli d’Istituto e delle famiglie sono state previste una serie di novità ed accorgimenti, spesso senza attendere indicazioni né della Regione né del Governo, come gli ingressi ed uscite scaglionate, ed in alcuni casi anche il 50% delle lezioni in presenza e il 50% a distanza, anche per alleggerire il trasporto pubblico.

Occorre prevedere un ritorno in presenza, necessario per i più piccoli.”