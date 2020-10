TOMMASO PELLEGRINO (IV): “IL PARCO DEL CILENTO? PRIMA APPROVO IL BILANCIO. ITALIA VIVA? ATTENDIAMO I CONGRESSI”

“Prima procederò all’approvazione del bilancio 2020 e poi lascerò la Presidenza del Parco Nazionale del Cilento che sarà traghettato, come da statuto, dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato, previsto per la primavera 2021.”. Tommaso Pellegrino, neo consigliere regionale di Italia Viva, precisa le notizie che riguardano una presunta incompatibilità tra la carica di Presidente del Parco e quella all’interno del Consiglio Regionale. Poi un chiarimento anche per la guida provinciale di Italia Viva.

“Io sono stato nominato quando si è trattato di procedere alla nascita sul territorio del partito. E’ chiaro che fin quando non verrà deciso di celebrare il congresso provinciale, scelta che appartiene ai vertici nazionali del partito, resterò al mio posto insieme ad Angelica Saggese”.