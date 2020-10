DE LUCA ED I CAMBIAMENTI DI ROTTA: PRIMA I MATRIMONI, POI LE SCUOLE DELL’INFANZIA

C’è qualcosa che non va piu’ come prima nella catena di comando: era accaduto con l’ordinanza sui matrimoni (scritta in fretta e furia dall’Unità di Crisi), è accaduto appena qualche giorno fa con la scelta della didattica a distanza anche per le scuole dell’Infanzia e per i Nidi. De Luca preoccupato dall’umore dei campani? Oppure una netta discrasia tra il potere politico e chi, invece, è chiamato a tradurre in atti le decisioni ?

Sicuramente qualcosa va rivista, anche perchè domani il Tar potrebbe ribaltare la ordinanza del Presidente della Regione sulla chiusura delle scuole Primarie e Secondarie: intanto è accaduto un fatto, che rappresenta un precedente assoluto, ovvero la richiesta dei documenti e dei numeri sui quali si è basata la decisione. Insomma, la narrazione che il Presidente della Regione sta portando avanti da mesi inizia a traballare. E quando a non credere ciecamente alle scelte sono anche i magistrati, beh, vuol dire davvero che le cose iniziano a cambiare.