GLI ASSESSORI REGIONALI MARAIO E SAGGESE AD OLIVETO CITRA PER DISCUTERE DI AREE INTERNE

Prima pagina, Primo piano

Il tema delle Aree Interne della Campania al centro della prima fase di lavoro della nuova Giunta del Presidente Roberto Fico. E cosi’, ieri sera, ad Oliveto Citra, per affrontare i temi delle zone piu’ periferiche del territorio della Campania, sono arrivati due assessori regionali: Enzo Maraio (Turismo) ed Angelica Saggese (Lavoro e Formazione).

“Le aree interne” scrive Enzo Maraio ” sono concretamente al centro dell’azione di governo della Giunta regionale di Roberto Fico. Occorre puntare sui servizi, sulla digitalizzazione e sull’assistenza territoriale. Stasera con la collega Angelica Saggese abbiamo ribadito che la Regione Campania è al fianco di esperienze positive come la fondazione San Francesco di Oliveto Citra, che da anni contribuisce a mantenere operativo un ospedale fondamentale per l’intera area, un presidio per i cittadini.”

