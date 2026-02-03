GLI ASSESSORI REGIONALI MARAIO E SAGGESE AD OLIVETO CITRA PER DISCUTERE DI AREE INTERNE

Il tema delle Aree Interne della Campania al centro della prima fase di lavoro della nuova Giunta del Presidente Roberto Fico. E cosi’, ieri sera, ad Oliveto Citra, per affrontare i temi delle zone piu’ periferiche del territorio della Campania, sono arrivati due assessori regionali: Enzo Maraio (Turismo) ed Angelica Saggese (Lavoro e Formazione).

“Le aree interne” scrive Enzo Maraio ” sono concretamente al centro dell’azione di governo della Giunta regionale di Roberto Fico. Occorre puntare sui servizi, sulla digitalizzazione e sull’assistenza territoriale. Stasera con la collega Angelica Saggese abbiamo ribadito che la Regione Campania è al fianco di esperienze positive come la fondazione San Francesco di Oliveto Citra, che da anni contribuisce a mantenere operativo un ospedale fondamentale per l’intera area, un presidio per i cittadini.”