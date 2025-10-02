GLI UOMINI DI AZIONE APPRODANO NELLA LISTA AVANTI-PSI: DA SOMMESE A BOSCO

Da Azione al PSI, è un attimo, almeno in Campania. Un veloce cambio di casacca per gli uomini di Carlo Calenda, dopo la decisione del leader di Azione di non partecipare, con il proprio simbolo, alle prossime elezioni regionali in Campania. Ed ecco allora le candidature, targata PSI con tanto di Garofano, per l’ex Coordinatore Regionale di Azione in Campania Giuseppe Sommese ma anche per l’attuale Coordinatore Regionale Luigi Bosco: uno candidato in Provincia di Napoli, l’altro, invece, in Provincia di Caserta. Con il Psi che spalanca le proprie porte agli “orfani” di lista e con Carlo Calenda che, già nelle prossime ore, potrebbe adottare qualche provvedimento di sospensione o espulsione dal partito.