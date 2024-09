IL 19 E 20 SETTEMBRE NASCERA’ IL NUOVO PARTITO DEL GENERALE VANNACCI “IL MONDO AL CONTRARIO”

C’è anche una data, precisa. Il 19 ed il 20 Settembre, a Viterbo, si terrà la festa nazionale del Movimento Culturale e Politico sorto, in tutta Italia, dopo la pubblicazione del libro IL MONDO AL CONTRARIO, scritto dal Generale Roberto Vannacci, da qualche mese eurodeputato con la Lega di Matteo Salvini. E sarà proprio quella l’occasione per la presentazione ufficiale di un nuovo soggetto politico, un partito vero e proprio che, secondo quanto si apprende, verrà costituito anche in Campania, in vista della prossima tornata elettorale per le Regionali.

500mila voti di preferenze ottenuti alle ultime elezioni Europee con candidature multiple in tutta Italia, oltre 1milione e mezzo di copie vendute del libro IL MONDO AL CONTRARIO, Vannacci si appresta ad essere un nuovo fenomeno politico ? Intanto, anche in Provincia di Salerno ed in Campania, sono già numerose le potenziali adesioni al nuovo partito del Generale Roberto Vannacci.