IL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO OSPITA GLI EVENTI DI ALTRI LUOGHI COMUNI, CAMPAGNA CONTRO IL RAZZISMO

Il Comune di Mercato San Severino fa parte della manifestazione nazionale “Altri Luoghi Comuni”, in programma dal 18 al 23 Marzo, nell’ambito della XX Settimana contro il Razzismo. Organizzata da Oltre le Parole Onlus, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Unar Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, “Altri Luoghi Comuni” attraverso mostre fotografiche ed eventi culturali, si pone come obiettivo quello di mettere in campo azioni concrete contro ogni forma di razzismo. Il nostro Comune, sottolinea il Sindaco Antonio Somma, ha aderito all’iniziativa nazionale e sarà l’unica tappa in Campania della maratona contro il razzismo che avrà inizio proprio nella giornata di domani, 18 Marzo.

Ancora una volta, sottolinea l’assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di Mercato San Severino Enza Cavaliere, la nostra comunità ospita un evento di respiro nazionale che colloca il nostro Comune all’interno di un circuito dove ci sono Roma, Milano e Bari, solo per citare i comuni piu’ importanti che fanno parte della manifestazione “Altri Luoghi Comuni”. Già da domani, 18 Marzo, all’interno del Palazzo Vanvitelli, si terrà la mostra fotografica Citta Accogliente dell’artista Gerardo Grimaldi, mentre Mercoledì 20, alle ore 9,30 presso Auditorium M. Biagi (Via Campo Sportivo), e a seguire alle ore 11,30 presso l’Aula Polifunzionale (Piazza del Galdo) si svolgeranno le performance dei giovani artisti della compagnia “Crescere Insieme Oltre il teatro” diretti dalla regista Clotilde Grisolia e le testimonianze dei giovani ospiti del centro di accoglienza “La Tenda” di Salerno.

Share on: WhatsApp