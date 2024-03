EUROPEE 2024. FRANCESCO MORRA (PD): “UNA NUOVA EUROPA ED UNA EUROPA NUOVA”

Una nuova Europa e un’ Europa nuova costituiscono un binomio speculare e ambizioso, in virtù del quale le prossime elezioni europee non possono essere ridotte a un esercizio di conta fra singole forze politiche, a spazio di collocamento per gruppi dirigenti o un’ entità che si avverte ancora lontana e non propria.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale a Salerno.