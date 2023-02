IL COMUNE SAN CIPRIANO PICENTINO FESTEGGIA LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI

In questa giornata celebriamo la diversità in tutte le sue forme ed è un’occasione per approfondire con i bambini il tema del “diverso”.

I calzini si fanno infatti metafora del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sempre calzini restano. La giornata intende dunque sensibilizzare ad adottare uno guardo diverso per la diversità.

Essere diversi è una ricchezza e non un ostacolo o un problema.