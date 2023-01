IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA APPROVA MOZIONE CONTRO VIOLENZE IN IRAN

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si manifesta vicinanza “alle coraggiose donne e alla resistenza del popolo iraniano in rivolta per la democrazia e la libertà e fa appello al Governo italiano affinché, in sede di Comunità Europea e di Nazioni Unite, siano assunte le più urgenti iniziative necessarie per garantire la vita e l’incolumità di quanti in lotta per i propri diritti”.

L’ordine del giorno – promosso dal presidente della giunta, Vincenzo De Luca, e da alcuni consiglieri di maggioranza d’intesa con l’opposizione – sollecita ed invita i comuni della Regione Campania, anche attraverso l’Anci, “a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui territori, concedendo la cittadinanza onoraria ai cittadini e alle cittadine iraniane incarcerate arbitrariamente quale atto simbolico di forte significato civile”.

Ad esporre in aula le ragioni dell’ordine del giorno è stata la consigliera del Pd Loredana Raia che ha sottolineato la mobilitazione dell’intero Consiglio regionale al fianco del popolo iraniano raccogliendo l’invito dell’Udi di Napoli.