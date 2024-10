IL CONSORZIO ASI DI SALERNO SBARCA IN CILENTO PER COORDINARE LE NUOVE AREE INDUSTRIALI

Il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti ed il Presidente della Provincia facente funzioni Giovanni Guzzo, hanno incontrato, presso la casa comunale di Vallo della Lucania, i sindaci dei comuni di Ceraso Aniello Crocamo, Omignano, Umberto Giordano, Casalvelino, Silvia Pisapia, Perito, Pietro Apolito, Vallo della Lucania, Antonio Sansone, Novi Velia,Adriano De Vita.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Salerno Marco Gambardella e la dott.ssa Maria Rosaria Zappile.

Oggetto dell’ incontro l’esigenza di avviare un coordinamento nella gestione, promozione e sviluppo delle aree industriali del Cilento al fine di favorire l’attrazione di investimenti, la realizzazione di infrastrutture ed opere di urbanizzazione ed anche la semplificazione dell’iter amministrativo per l’ insediamento di nuove attività produttive. Decisivo e strategico il ruolo del Consorzio Asi per sostenere e supportare i distretti produttivi cilentani a nuove opportunità di crescita economica. I comuni favoriranno il trasferimento delle offerte localizzative nei propri siti e tramite il Consorzio Asi saranno agevolati nella realizzazione di progettazioni da candidare a finanziamenti pubblici.

“Il Consorzio Asi, ha dichiarato il Presidente Antonio Visconti, da sempre vicino ai comuni ed ai territori, e forte dei buoni risultati fin qui ottenuti, amplia la propria sfera di azione e si candida come vero e proprio driver per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle aree industriali di tutta la provincia”.