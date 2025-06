IL M5S APPROVA LA MODIFICA DEL CODICE ETICO: VIA LIBERA ALLA CANDIDATURA DI ROBERTO FICO

Il voto on line degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha stabilito che Roberto Fico potrà essere candidato alla Presidenza della Regione Campania: è stata, infatti, approvata la modifica del Codice Etico che prevedeva lo stop alle candidature, sotto il simbolo del MS5, per chi avesse già ricoperto ruoli eletti per due mandati. La regola del doppio mandato, insieme ad altre nome dello Statuto del partito di Giuseppe Conte, sono state abrogate e, da oggi, il nome dell’ex Presidente della Camera dei Deputati è ufficialmente “candidabile”, anche per le regole del Movimento 5 Stelle, alla carica di Presidente della Regione Campania.

Il voto on line ha anche approvato altre modifiche dello statuto tra cui:

attribuzione al Comitato di Garanzia di funzioni in precedenza attribuite al Garante; riduzione del numero di Iscritti necessari per la costituzione di un Gruppo territoriale; finanziamento dei Gruppi territoriali e autorizzazione allo svolgimento di attività di ordinaria amministrazione; nuove funzioni del Comitato rapporti territori in relazione al funzionamento dei Gruppi territoriali; promozione di specifiche campagne di finanziamento vincolate all’attività dei Gruppi territoriali; Comitato di Garanzia e Collegio dei Probiviri; tesoriere; clausola di mediazione; Network GIovani; abrogazione norme transitorie.