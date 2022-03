IL NIPOTE DI CIRIACO DE MITA COINVOLTO A ROMA NELL’INCHIESTA SUGLI STUPRI DI CAPODANNO

C’è anche il nipote dell’ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita nell’elenco degli indagati per i presunti reati commessi, nella notte di Capodanno, all’interno di una villa privata di Roma: tre maggiorenni e sei minorenni tra cui cui anche S.M.C., nipote di De Mita.

Come riportato dall’edizione di oggi di Repubblica, si tratta del figlio di Simona De Mita e di Cristiano Ceresani, già capo di gabinetto di Lorenzo Fontana, ex ministro leghista della Famiglia, e alla guida dell’ufficio legislativo dell’altra ex ministra renziana Maria Elena Boschi. Nei giorni scorsi è stato interrogato dai pubblici ministeri e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è escluso che il suo avvocato, Matteo Melandri, chieda nelle prossime settimane che il suo assistito venga risentito. È evidente dall’ordinanza che ha portato a due arresti, una misura cautelare e due iscrizioni per stupro di gruppo, che i minorenni si mettono d’accordo per coprirsi tra di loro.