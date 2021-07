IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE: SI VOTA ON LINE IL 2 ED IL 3 AGOSTO

Sarà anche una semplice coincidenza ma il voto on line, indetto dal Movimento 5 Stelle dopo il discorso di Giuseppe Conte, sul nuovo Statuto ci sarà proprio quando scatterà il semestre bianco. E proprio in quei giorni inizierà l’attività da capo politico dell’ex Presidente del Consiglio, sostituito dall’attuale Premier Mario Draghi, che ha già annunciato la sua contrarietà alla Riforma della Giustizia. Semplici coincidenze? Chissà, intanto l’assemblea è stata convocata….

nei giorni 2 e 3 agosto in prima convocazione e dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 5 e 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021.