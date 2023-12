IL PD DI BARONISSI DICE NO AL CANDIDATO “STRANIERO”: BASTA IMPOSIZIONI DA SALERNO

Il Partito Democratico di Baronissi dice no ad un nuovo caso “Valiante”: nel corso di una accesa riunione che si è tenuta nella serata di ieri, i vertici locali del Pd del comune della Valle dell’Irno, hanno approvato, a maggioranza, un documento con il quale escludono di sostenere, alle prossime elezioni comunali, un candidato o una candidata che non sia espressione del territorio. Un secco no alle ipotesi che, nelle ultime settimane, erano circolate circa la volontà della segreteria provinciale del Partito Democratico di proporre un nome proveniente da Salerno, anche per mettere pace tra le diverse anime esistenti nella maggioranza di Valiante. Tra i nomi che erano circolati il Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano ma anche l’attuale Comandante della Polizia Locale di Baronissi Francesco Tolino.

