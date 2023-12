PROVINCIA DI SALERNO. CONSIGLIO PROVINCIALI VENERDI’ 15: A 5 GIORNI DAL VOTO

A 5 giorni dal voto per le Provinciali di Salerno, Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, ha fissato quello che per alcuni dei consiglieri provinciali in carica potrebbe essere l’ultima seduta del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

Con proprio decreto n. 259 del 15 dicembre 2023, il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri convoca il Consiglio Provinciale in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione per il giorno 15 dicembre 2023, alle ore 13,00. Tra i punti all’ordine del giorno oltre 20 debiti fuori bilancio ma anche l’approvazione dello schema di bilancio di Previsione 2024 e, argomento molto atteso, la ricognizione dei beni di proprietà dell’amministrazione provinciale da poter vendere.