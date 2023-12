TERZO MANDATO PER I SINDACI. VOLPE (BELLIZZI): “SONO PRONTO PER LA MIA COMUNITA’ “

Sindaco Volpe, la legge sul terzo Mandato per i sindaci sotto i 15mila abitanti sembra cosa fatta. Questo vuole dire che Mimmo Volpe sarà candidato anche nel 2024 ?

“Credo che sia un buon principio democratico lasciar decidere ai cittadini. Solo in Italia esiste il limite dei mandati. In tutti i paesi europei non esiste il limite dei mandati. Solo in Portogallo sono 4 i limiti di mandato. Molte realtà sono cambiate proprio perché c’è continuità amministrativa e di pianificazione territoriale. Se sei uno che non vale la gente non ti vota. Con è senza vincolo. Credo che questa maggioranza lo abbia acquisita questa consapevolezza di dare continuità amministrativa ai Sindaci. Non si può bloccare per legge un principio democratico. Se è vero che la nostra costituzione indica che il popolo è sovrano. Al di la dei mandati io credo molto nel collettivo di gruppo è sarei sempre pronto ad accompagnare un progetto politico per la mia comunità.”

I limiti al mandato, oggi, riguardano solo gli amministratori locali: Sindaci e Presidenti di Regione. Non, invece, i parlamentari. Cosa ne pensa ?

Il paradosso è che questo vincolo vale solo per i Sindaci e i Presidente di Regione. Per nessuna altra carica c’è il limite. Ci sono in parlamento gente che ha alle spalle 8 legislature. Poi significa limitare una classe dirigente che ha acquisito esperienza e competenze che non possono essere smarrite. Io non mi nascondo, lo sanno molti colleghi sindaci, anche come presidente regionale degli degli Enti Locali, Ali lega delle autonomie locali che sono un sostenitore di togliere il limite di mandato per tutti. Bisogna sempre avere fiducia dei cittadini.