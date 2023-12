FRATELLI D’ITALIA SALERNO. FABBRICATORE ALLE PRESE CON LA DIREZIONE PROVINCIALE: TUTTO RINVIATO A DOPO IL 20 DICEMBRE

Il neo Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, in queste ore, è alle prese con la formazione della nuova Direzione Provinciale del partito di Giorgia Meloni: accanto agli eletti nel corso del voto che si è concluso nella serata di domenica scorsa, ci sono altri membri che verranno nominati, direttamente, da Fabbricatore. Pare, in ogni caso, che la scelta definitiva possa arrivare esattamente tra una settimana, ovvero quando si concluderanno anche le elezioni Provinciali dove Fratelli d’Italia, con la sua lista, punta, quanto meno, a confermare il risultato del 2021 quando riusci’ a portare in Consiglio Provinciale ben due eletti. Per farlo c’è bisogno di superare la fatidica quota 10.000 voti ponderati che, secondo le stime della vigilia, potrebbe portare ad ottenere due seggi.

