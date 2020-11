IL PRESIDENTE DELL’ANCI DE CARO AL GOVERNO: “GENTE IN DIFFICOLTA’, SERVONO I BUONI SPESA”

A causa della pandemia sono sempre di più le persone in difficoltà economiche e sarebbero di nuovo necessari i ‘Buoni spesa'”. Lo afferma il presidente dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il sindaco ricorda che “a fine marzo il governo, tramite un’ordinanza di protezione civile affidò direttamente ai Comuni 400 milioni di euro per far fronte all’emergenza alimentare”. E “i Comuni rapidamente li distribuirono a circa 4,3 milioni di cittadini” con “contributi tra i 200 e i 400 euro per il 65% dei casi, sopra i 400 per il 21%, e sotto i 200 per il 14% dei casi”.