IL PRESIDENTE FICO E LA PRIMA NOMINA SU SALERNO: IL NUOVO DG DELL’AZIENDA OSPEDALIERA RUGGI

Per il Presidente della Regione Roberto Fico arriva il primo test: non solo la nomina degli assessori ma anche la scelta del nuovo Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona. Dopo le improvvise dimissioni di Verdoliva – nominato da De Luca nello scorso mese di Agosto -. adesso Roberto Fico dovrà individuare il nuovo Direttore Generale dell’Azienda. Dopo 10 anni, per la prima volta, in Campania, una nomina all’interno della Sanità non sarà fatta da Vincenzo De Luca: toccherà a Fico decidere, proprio nel territorio dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.