PROVINCIALI 2026. LA GUERRA DEI VOTI NEL PARTITO DEMOCRATICO PER IL PRIMO POSTO IN LISTA

E’ una campagna elettorale a tutti gli effetti: alcuni candidati al Consiglio Provinciale, nella lista del Partito Democratico, stanno portando avanti una vera e propria caccia al voto, tra Sindaci e Consiglieri Provinciali di tutto il territorio, in vista dell’appuntamento con il voto per le Provinciali del prossimo 11 Gennaio. In palio il primo posto tra gli eletti ma, soprattutto, il ruolo di Vice Presidente della Provincia che, da metà gennaio, potrebbe avere un sapore diverso. Se, come pare, l’attuale Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli dovesse dimettersi dalla carica di Sindaco di Salerno, con la decadenza a Palazzo Sant’Agostino, il Vice Presidente, a tutti gli effetti, ricoprirebbe il ruolo di facente funzioni, fino alla convocazione delle prossime elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Insomma, da elezioni per il Consiglio Provinciale, almeno all’interno del Partito Democratico, il passo è breve per trasformarsi in elezioni per la Presidenza della provincia di Salerno.

