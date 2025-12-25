SALERNO. IL CENTRO DESTRA E LE COMUNALI ANTICIPATE: TRE PROFESSORI PER IL RUOLO DI SINDACO

Ovviamente non c’è, ancora, nulla di ufficiale ma anche il Centro Destra della città di Salerno pensa alle Elezioni Comunali anticipate alla Primavera del 2026. Una ipotesi alla quale i partiti della coalizione – che devono già lavorare per Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani – stanno già lavorando per una campagna elettorale che si preannuncia, come al solito, difficile e proibitiva, considerato che l’avversario da battere si chiama Vincenzo De Luca. E per la eventuale campagna elettorale per il Comune di Salerno, sul tavolo, ci sono i nomi di tre professori universitari: Giuseppe Fauceglia (Forza Italia, Gherardo Marenghi (Fratelli d’Italia) ed Aurelio Tommasetti (Lega). E’ da loro che si parte per costruire la coalizione di centro destra per la Città di Salerno, nel caso, come da piu’ parti annunciato, il Sindaco Vincenzo Napoli dovesse rassegnare, a metà Gennaio 2026, le proprie dimissioni dalla carica di primo cittadino del Comune di Salerno.

