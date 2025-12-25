SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “INAUGURATO AL VILLA MALTA DAY HOSPITAL NEUROPSICHIATRIA INFANTILE”

“È stato inaugurato il primo day hospital di Neuropsichiatria Infantile Aziendale presso l’Ospedale “Villa Malta” di Sarno. L’attivazione della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza rappresenta un traguardo importante per il nostro ospedale e risponde alle nuove esigenze sociali, legate all’aumento delle richieste di aiuto e dei disturbi in età adolescenziale.”
Lo scrive il Sindaco di Sarno Francesco Squillante.
All’inaugurazione erano presenti il Direttore Sanitario Aziendale, dott. Primo Sergianni, il Direttore del Presidio Ospedaliero, dott. Nicola Grimaldi, il Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile, dott. Salvatore Iannuzzi, e la Direttrice della UOC di Pediatria, dott.ssa Federica Santaniello.
Un modello assistenziale innovativo che migliora l’accesso alle cure, riduce i tempi di attesa e garantisce percorsi multidisciplinari in un ambiente dedicato e protetto, evitando alle famiglie lunghi spostamenti.