CONSIGLIO REGIONALE. PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO BALLOTTAGGIO TRA MANFREDI E PETRACCA

E’, come dicono i numeri, questione tutta interna al Partito Democratico: per la Presidenza del Consiglio Regionale della Campania i nomi rimasti in corsa sono due e si tratta di Massimiliano Manfredi e di Maurizio Petracca. In attesa della definizione della Giunta Regionale, che nelle prossime ore il Presidente Roberto Fico potrebbe già annunciare, in corsa per la strategica posizione di Presidente del Consiglio Regionale della Campania restano i nomi di Manfredi e di Petracca.

La scelta del Pd è, strettamente, collegata ai nomi che andranno a comporre la Giunta del Presidente Roberto Fico; se la Provincia di Avellino dovesse avere una propria rappresentanza nell’esecutivo, per Manfredi non ci sarebbero ostacoli, con il dirottamento di Petracca verso la Presidenza della Commissione Sanità.