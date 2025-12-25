SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE VERSO IL TERZO MANDATO DA SINDACO

San Valentino Torio andrà al voto nella primavera del 2026 e per l’attuale Sindaco Michele Strianese c’è la concreta possibilità del terzo mandato. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, nessun passo in avanti ma l’aria che si respira nel centro dell’Agro è quella di una conferma dell’attuale Sindaco alla guida della maggioranza che, negli ultimi 5 anni, ha guidato il Comune di San Valentino Torio. Intanto, l’attuale amministrazione comunale, con ampio anticipo rispetto alla scadenza di legge, ha già approvato il Bilancio di Previsione e si prepara ad affrontare l’anno delle elezioni con tranquillità.

