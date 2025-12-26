L’ALTRO CENTRO SINISTRA DI SALERNO TRA BARONE, PESSOLANO E PECORARO

L’altro centro sinistra di Salerno – che già si è presentato alle ultime elezioni Comunali del 2020 sostenendo la candidatura di Elisabetta Barone alla carica di Sindaco – sta, già, pensando all’eventuale ritorno anticipato alle urne per le dimissioni di Vincenzo Napoli, da piu’ parti annunciate per la metà di Gennaio 2026. Chi sarà il candidato sindaco dell’Altro Centro Sinistra ?

Difficile che venga riconfermata la candidatura di Elisabetta Barone che, negli ultimi 5 anni, non ha certo brillato come capo dell’opposizione. In corsa c’è il nome della Consigliera pentastellata Claudia Pecoraro, sempre che il M5S non decida di sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca. Probabile, anche, l’indicazione del nome dell’attuale Consigliere Comunale del Gruppo Oltre Donato Pessolano.