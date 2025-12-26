CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD SALERNO: IN PROGRAMMA TRA IL 10 ED IL 30 GENNAIO

E’, oramai, conto alla rovescia all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno per la celebrazione del Congresso Provinciale, per l’elezione del nuovo Segretario che prenderà il posto di Enzo Luciano. L’assemblea si terrà tra il 10 ed il 30 Gennaio, con una candidatura unica, quella di Giovanni Coscia che, di sicuro, sarà incoronato come nuovo Responsabile Provinciale del Partito Democratico a Salerno. L’appuntamento elettorale del Pd si terrà a ridosso delle elezioni provinciali che sono in programma per domenica 11 Gennaio ed anche dopo, si spera, la composizione della Giunta del Presidente della Regione Roberto Fico.
Related Posts
Dicembre 26, 2025