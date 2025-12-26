FERDINANDO ERRICO (FORZA ITALIA): “BOSCO LUCARELLI TRA MIGLIORI SCUOLE, ORGOGLIO DI BENEVENTO”

«Il risultato raggiunto dall’Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento è motivo di grande orgoglio per l’intero territorio sannita e per la Campania». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando l’inserimento dell’istituto tra le dieci migliori scuole al mondo ai World’s Best School Prizes 2025. «Essere annoverati tra le eccellenze internazionali dimostra che anche nelle nostre aree interne è possibile costruire qualità, innovazione e futuro attraverso la scuola. Si tratta di un riconoscimento importante – prosegue Errico – che premia una visione educativa moderna e coraggiosa, capace di mettere al centro i giovani, il territorio e l’inclusione sociale». Il consigliere regionale sottolinea in particolare il valore dei progetti messi in campo dall’istituto beneventano: «Esperienze come The School Outside rappresentano un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni, imprese e comunità locali, trasformando l’istruzione in un autentico motore di sviluppo socio-economico». «Come consigliere regionale – conclude Errico – mi impegnerò per sostenere e valorizzare realtà come l’ITI Lucarelli, perché investire nella scuola significa investire concretamente nel futuro delle nostre aree interne e nella speranza delle nuove generazioni».

