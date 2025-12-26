IL SABATO DELLA GIUNTA FICO: DOMANI L’ANNUNCIO DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Ha atteso la fine della prima ondata di festività natalizie e la vigilia della celebrazione del primo Consiglio Regionale: il Presidente della Regione Campania Roberto Fico domani, sabato 27 Dicembre, annuncerà i nomi che faranno parte della sua Giunta Regionale. Terminate le ultime limature, Roberto Fico domani compirà il primo atto politico importante del suo mandato, dopo la vittoria delle elezioni del 23 e 24 Novembre. Di certo, nella nuova Giunta ci saranno l’ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale Mario Casillo, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello, il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio. E’ molto probabile che della squadra di assessori faccia parte anche l’ex Vice Presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola.

